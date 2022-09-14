Фото: В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ (facebook com)

В Україні підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації та заклики до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні. Підставами для цього можуть стати: набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора. У Мінреінтеграції пояснюють, що отримання паспорта РФ в окупації є виправданим лише у випадках, коли без нього неможливо повернутись на підконтрольну територію України. "Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - додали в Мінреінтеграції.