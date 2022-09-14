ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 14 вересня 2022 17:22
В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ Фото: В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації та заклики до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Підставами для цього можуть стати:

  • набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
  • обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції пояснюють, що отримання паспорта РФ в окупації є виправданим лише у випадках, коли без нього неможливо повернутись на підконтрольну територію України.

В Україні підготували законопроект про покарання за отримання паспорта РФ

"Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта Російської Федерації - абсолютно неправомірні та протизаконні", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що раніше таку ініціативу обговорювали в уряді. Винятком може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Також, жінка, яка першою отримала паспорт РФ в Харківській області, стала підозрюваною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма