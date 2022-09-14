Из-за войны олигархи потеряли свое влияние на украинскую политику, - Данилов

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Но в то же время, война усложняет работу с реестром олигархов. По словам Данилова, из-за отсутствия контроля за отдельными территориями, сложно оценить состояние некоторых людей.

"Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель - выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что сейчас олигархи не имеют никакого влияния на украинскую политику, однако он не знает, на что стоит ожидать в будущем.