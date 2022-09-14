Через війну олігархи втратили свій вплив на українську політику, - Данілов

"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Але водночас, війна ускладнює роботу з реєстром олігархів. За словами Данілова, через відсутність контролю за окремими територіями, складно оцінити статки деяких людей.

"Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, щоб не потрапити до реєстру. Його мета - вибудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця", - заявив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що наразі олігархи не мають жодного впливу на українську політику, проте він не знає, на що варто очікувати у майбутньому.