RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через війну олігархи втратили свій вплив на українську політику, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Натепер олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику. На це вплинула розпочата Росією війна проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Але водночас, війна ускладнює роботу з реєстром олігархів. За словами Данілова, через відсутність контролю за окремими територіями, складно оцінити статки деяких людей.

"Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, щоб не потрапити до реєстру. Його мета - вибудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця", - заявив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що наразі олігархи не мають жодного впливу на українську політику, проте він не знає, на що варто очікувати у майбутньому.

Нагадаємо, що в РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію. Нині під ознаки, визначені законом, підпадають орієнтовно 86 осіб.

Також, в закон про олігархів можуть внести зміни. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловВійна в Україні