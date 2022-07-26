В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська

Внесение изменений в закон о деолигархизации вполне возможно. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.

По его словам, заключения Венецианской комиссии по этому закону еще нет, его ожидают получить осенью, но точную дату не называют.

На вопрос журналиста, придется ли в ближайшее время вносить изменения в закон об олигархах министр сказал: безусловно.

"Как я уже упоминал, Европейская комиссия сказала, что имплементировать закон надо с учетом выводов Венецианской комиссии. Венецианская комиссия ни разу не давала пустой вывод по любому закону, который предоставлялся ей на оценку. Она всегда находила аспекты, которые можно усовершенствовать, или факты, которые ей кажутся недостатками. То есть точно там будет набор рекомендаций, которые можно и стоит будет учитывать, в том числе путем внесения изменений в закон. Соответственно - да", - отметил Малюська.

Напомним, 23 сентября прошлого года Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

В конце июня текущего года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов.

Добавим, недавно в СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию.

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