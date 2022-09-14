Из-за войны олигархи потеряли свое влияние на украинскую политику, - Данилов
На данный момент олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику. На это повлияла начатая Россией война против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.
"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Но в то же время, война усложняет работу с реестром олигархов. По словам Данилова, из-за отсутствия контроля за отдельными территориями, сложно оценить состояние некоторых людей.
"Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель - выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", - заявил секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что сейчас олигархи не имеют никакого влияния на украинскую политику, однако он не знает, на что стоит ожидать в будущем.
Напомним, что в СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию. Сейчас под признаки, определенные законом, подпадают ориентировочно 86 человек.
Также, в закон об олигархах могут внести изменения. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.
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