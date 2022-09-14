ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за войны олигархи потеряли свое влияние на украинскую политику, - Данилов

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 16:28
Из-за войны олигархи потеряли свое влияние на украинскую политику, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На данный момент олигархические кланы не имеют никакого влияния на украинскую политику. На это повлияла начатая Россией война против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.

"Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Но в то же время, война усложняет работу с реестром олигархов. По словам Данилова, из-за отсутствия контроля за отдельными территориями, сложно оценить состояние некоторых людей.

"Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель - выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места", - заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что сейчас олигархи не имеют никакого влияния на украинскую политику, однако он не знает, на что стоит ожидать в будущем.

Напомним, что в СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию. Сейчас под признаки, определенные законом, подпадают ориентировочно 86 человек.

Также, в закон об олигархах могут внести изменения. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма