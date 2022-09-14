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Через війну олігархи втратили свій вплив на українську політику, - Данілов

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Середа 14 вересня 2022 16:28
Через війну олігархи втратили свій вплив на українську політику, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Натепер олігархічні клани не мають жодного впливу на українську політику. На це вплинула розпочата Росією війна проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

"Війна призводить до того, що вони втрачають свій вплив на країну", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Але водночас, війна ускладнює роботу з реєстром олігархів. За словами Данілова, через відсутність контролю за окремими територіями, складно оцінити статки деяких людей.

"Ми бачимо, що олігархи роблять ходи, щоб не потрапити до реєстру. Його мета - вибудувати прозору систему, справедливі відносини між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів нам потрібні бізнесмени, які створять робочі місця", - заявив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що наразі олігархи не мають жодного впливу на українську політику, проте він не знає, на що варто очікувати у майбутньому.

Нагадаємо, що в РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію. Нині під ознаки, визначені законом, підпадають орієнтовно 86 осіб.

Також, в закон про олігархів можуть внести зміни. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

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Олексій Данілов Війна в Україні
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