Народных артистов будут лишать званий за поддержку войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко .

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр

Также это будет касаться и тех артистов, которые умалчивают о войне в Украине. По словам Ткаченко, сейчас ведется работа над поправками в законы.