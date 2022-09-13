Народних артистів позбавлятимуть звань за підтримку війни в Україні

Народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.
"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр
Також це буде стосуватись і тих артистів, які замовчують про війну в Україні. За словами Ткаченка, наразі ведеться робота над поправками в закони.
Нагадаємо, що раніше в Україні пропонували ввести санкції проти Філіпа Кіркорова. Він у 2008 році став "народним артистом України", проте підтримав агресію РФ.
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