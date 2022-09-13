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Народных артистов будут лишать званий за поддержку войны в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 20:35
Народных артистов будут лишать званий за поддержку войны в Украине Фото: Александр Ткаченко министр культуры и информационной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр

Также это будет касаться и тех артистов, которые умалчивают о войне в Украине. По словам Ткаченко, сейчас ведется работа над поправками в законы.

Напомним, что ранее в Украине предлагали ввести санкции против Филиппа Киркорова. Он в 2008 году стал "народным артистом Украины", однако поддержал агрессию РФ.

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