Народних артистів позбавлятимуть звань за підтримку війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка .

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр

Також це буде стосуватись і тих артистів, які замовчують про війну в Україні. За словами Ткаченка, наразі ведеться робота над поправками в закони.