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В Харьковской области назвали количество полицейских-предателей

Фото: в Харьковской области назвали количество полицейских-предателей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала российского вторжения в Украину, в Харьковской области обнаружили 21 полицейского, который предал и перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошка в эфире национального телемарафона.

"Да, есть у нас люди, которые начали сотрудничать с оккупантом. Но я горжусь тем, что это очень незначительное количество", - заявил глава полиции.

По словам Тимошка, еще 40 полицейских сейчас проходят проверку, из-за возможного сотрудничества с врагом.

"Захватчики всячески давили на правоохранителей, известны случаи, когда к ним самим и к их родственников применялись пытки", - сообщил Тимошко.

Половина из тех, кто не успел уехать сразу и попал в оккупацию, искали другие пути и выезжали на подконтрольную Украине территорию. Часть из полицейских в оккупации ухаживала за родителями с инвалидностью, женами и детьми.

"Я уволил всех работников, которые по состоянию на 1 июня не вышли из той территории. Но в отношении 20 человек, которые затем вышли, мы провели тщательную проверку с опросом местного населения и прохождением полиграфа, я направил ходатайство о восстановлении на работе", - пояснил глава ГУНП.

Оккупанты хотели создать видимость того, что украинские полицейские массово перешли на их сторону и пытались привлечь их к несению службы.

Напомним, что ГБР задержало начальника оккупационной "полиции" Балаклеи. Ранее полицейский был одним из руководителей Балаклейской полиции.

Также, бывший полицейский в Харьковской области сотрудничал с оккупантами. Его задержали на границе с Россией при попытке бегства.

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