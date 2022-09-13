В Харьковской области назвали количество полицейских-предателей

"Да, есть у нас люди, которые начали сотрудничать с оккупантом. Но я горжусь тем, что это очень незначительное количество", - заявил глава полиции.

По словам Тимошка, еще 40 полицейских сейчас проходят проверку, из-за возможного сотрудничества с врагом.

"Захватчики всячески давили на правоохранителей, известны случаи, когда к ним самим и к их родственников применялись пытки", - сообщил Тимошко.

Половина из тех, кто не успел уехать сразу и попал в оккупацию, искали другие пути и выезжали на подконтрольную Украине территорию. Часть из полицейских в оккупации ухаживала за родителями с инвалидностью, женами и детьми.

"Я уволил всех работников, которые по состоянию на 1 июня не вышли из той территории. Но в отношении 20 человек, которые затем вышли, мы провели тщательную проверку с опросом местного населения и прохождением полиграфа, я направил ходатайство о восстановлении на работе", - пояснил глава ГУНП.

Оккупанты хотели создать видимость того, что украинские полицейские массово перешли на их сторону и пытались привлечь их к несению службы.