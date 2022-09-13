ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С Россией надо вести переговоры по безопасности на ЗАЭС, - Боррель

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 18:07
С Россией надо вести переговоры по безопасности на ЗАЭС, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Евросоюзе заявили, что с Россией надо вести переговоры. Это будет касаться в том числе и темы Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Надо ли говорить с российским руководством? Мы дипломаты и готовы говорить со всеми, кто готов к нам обратиться", - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон в последние дни общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они обсуждали ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом надо говорить. Надо продолжать, для этого есть все необходимые дипломатические каналы", - добавил Боррель.

По его словам, есть вопросы, которые "нельзя решить без россиян". Боррель отметил о переговорах под эгидой ООН, которые позволили разблокировать поставки сельхозпродукции на мировые рынки.

Напомним, что Евросоюз хочет переговоров о мире в Украине как можно скорее.

Также, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Боррелем дальнейшие пути помощи ЕС Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя