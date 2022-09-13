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З Росією треба вести перемовини щодо безпеки на ЗАЕС, - Боррель

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Вівторок 13 вересня 2022 18:07
З Росією треба вести перемовини щодо безпеки на ЗАЕС, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Євросоюзі заявили, що з Росією треба вести перемовини. Це буде стосуватись в тому числі і теми Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Чи треба говорити з російським керівництвом? Ми дипломати і готові говорити з усіма, хто готовий до нас звернутися", - заявив Боррель.

Голова дипломатії ЄС заявив, що президент Франції Емануель Макрон останніми днями спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Вони обговорювали ситуацію з безпекою на Запорізькій АЕС. Про це треба говорити. Треба продовжувати, для цього є всі необхідні дипломатичні канали", - додав Боррель.

За його словами, є питання, які "не можна вирішити без росіян". Боррель зазначив про переговори під егідою ООН, які дозволили розблокувати постачання сільгосппродукції на світові ринки.

Нагадаємо, що Євросоюз хоче переговорів про мир в Україні якомога швидше.

Також, очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Боррелем подальші шляхи допомоги ЄС Україні.

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