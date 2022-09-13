Корректировщица огня получила 12 лет тюрьмы. Сдавала позиции ВСУ в Лисичанске

Согласно материалам дела, женщина начала передавать важную информацию российским оккупантам еще в конце февраля.

Еще 28 февраля женщина передала информацию, что на территории местного учебного заведения находились бойцы ВСУ. А через несколько дней эту локацию обстреляли российские военные.

Позже женщина передавала информацию о расположении танков и артиллерии в городе, а также входила в чат, в котором другие жители города обменивались подобной информацией. Уже в апреле ее задержали и поместили в Хмельницкий следственный изолятор. Она работала местным режиссером Лисичанского дома культуры.

"Женщина вину признала полностью, искренне раскаялась и подтвердила, что совершила преступление "по мотиву негативного отношения к государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Суд признал вину женщины и отправил ее на 12 лет в тюрьму.