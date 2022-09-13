Коригувальниця вогню отримала 12 років в'язниці. Здавала позиції ЗСУ у Лисичанську

Згідно з матеріалами справи, жінка почала передавати важливу інформацію російським окупантам ще наприкінці лютого.

Ще 28 лютого жінка передала інформацію, що на території місцевого навчального закладу знаходились бійці ЗСУ. А через декілька днів цю локацію обстріляли російські військові.

Пізніше жінка передавала інформацію про розташування танків та артилерії у місті, а також входила до чату, в якому інші мешканці міста обмінювались подібною інформацією. Вже у квітні її затримали та помістили до Хмельницького слідчого ізолятору. Вона працювала місцевим режисером Лисичанського будинку культури.

"Жінка вину визнала повністю, щиро розкаялася і підтвердила, що скоїла злочин "з мотиву негативного ставлення до державної влади України", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав провину жінки та відправив її на 12 років до в'язниці.