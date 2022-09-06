Жителю Умани дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с российской разведкой, - СБУ

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы жителя Умани, который работал на военную разведку Российской Федерации. Мужчину задержали еще в июле прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По материалам контрразведки Службы безопасности к реальному сроку лишения свободы приговорен агент главного управления генерального штаба РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник был задержан во время спецоперации СБУ в Черкасской области в июле прошлого года. Мужчина пытался получить секретную информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск.

Предателем оказался житель Умани, завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году.

" Основной задачей, полученной от своего куратора, был сбор разведданных о местах дислокации складов с боеприпасами и режим их охраны на территории региона. Для коммуникации должны были использовать закрытые каналы электронной связи", - отметили в СБУ.