007 First Light: розкрито системні вимоги ПК для нової гри про Джеймса Бонда

Що потрібно для гри в 007 First Light

Компанія рекомендує 32 ГБ оперативної пам'яті та 12 ГБ відеопам'яті. Зазвичай це не було б проблемою - сучасні відеокарти NVIDIA мають більше пам'яті. Але зараз технології штучного інтелекту споживають величезну кількість ресурсів, що відбивається на попиті на нові відеокарти.

У результаті їхні ціни зростають, і, за прогнозами, підвищуватися будуть ще. Старі моделі, на кшталт RTX 3070, уже не підходять для гри на максимальних налаштуваннях - у них лише 8 ГБ VRAM.

Звичайна оперативна пам'ять теж дорожчає, і для багатьох гравців планка в 32 ГБ стає недоступною. Іншими словами, щоб грати в симулятор Джеймса Бонда на максимальних налаштуваннях, доведеться розщедритися.

Розробники рекомендують процесор Intel Core i5-13500 або AMD Ryzen 5 7600, а також 80 ГБ вільного місця на диску. Чутки свідчать, що NVIDIA планує повторно випустити RTX 3060 2021 року, щоб компенсувати підвищений попит, викликаний "жадібністю" ШІ. Ця карта вже має достатньо VRAM для гри на рекомендованих налаштуваннях.

Мінімальні та рекомендовані характеристики ПК для 007 First Light (фото: IO Interactive)

Водночас майже кожен зможе запустити гру на мінімальних налаштуваннях. Для цього достатньо NVIDIA GTX 1660 або AMD RX 5700 і процесора Intel Core i5-9500K або AMD Ryzen 5 3500. Також буде потрібно 16 ГБ ОЗП і 8 ГБ відеопам'яті.

Важливо зазначити, що і мінімальні, і рекомендовані вимоги вказані для гри в 1080p. Про системні вимоги для 4K компанія поки нічого не повідомляла - найімовірніше, там ситуація з відеопам'яттю буде гіршою.

IO Interactive також анонсувала партнерство з NVIDIA: у 007 First Light буде підтримка DLSS 3 з Multi Frame Generation, що забезпечує "ще глибше занурення і поліпшену продуктивність".