Вихід першої за 10 років гри про Джеймса Бонда перенесли: названо нову дату релізу

Студія IO Interactive відклала реліз шпигунського екшену 007 First Light, присвяченого Джеймсу Бонду. Гра вийде 27 травня 2026 року , тоді як раніше її реліз був запланований на березень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Engadget .

Що відомо

У компанії пояснили двомісячну затримку необхідністю додаткового полірування та доопрацювання проекту. Розробники підкреслили, що гра вже повністю іграбельна від початку до кінця, проте потребує додаткової уваги, щоб представити "максимально сильну версію на старті".

IO Interactive пообіцяла поділитися новими подробицями на початку наступного року.

007 First Light стане першою грою про Джеймса Бонда за більш ніж десять років. За розробку відповідає та ж команда, яка створила знамениту серію Hitman, тому проект уже називають потенційно найкращою грою про Бонда з часів GoldenEye.

Геймплей обіцяє бути динамічним і насиченим елементами шпигунства. Сюжет гри оригінальний і охоплює різні етапи багаторічної франшизи.

За словами директора за сюжетом Мартіна Емборга, у центрі історії опиниться молодий і недосвідчений Джеймс Бонд - аналогічний напрямок, як зазначається, Amazon планує розвивати і в майбутніх фільмах про персонажа.

Також розробники розкрили акторський склад. Головну роль виконує Патрік Гібсон, відомий за серіалами The OA і Dexter: Original Sin. Головного антагоніста зіграє Ленні Кравіц. У проекті також задіяні Ленні Джеймс, Кіра Лестер, Аластер Маккензі та Пріянга Берфорд.