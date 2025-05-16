"0:6, 1:6 – що нам там робити?". Христич про перспективи збірної України в хокейній еліті

Розгроми від топ-команд

Фахівець вважає підсумок чемпіонату світу в Дивізіоні 1А справедливим. Навіть попри те, що його підопічні втратили реальний шанс з першої ж спроби пробитися в еліту.

"Нічого нам там ще робити. З'їздити, подивитися? Ми в серпні 2024-го усе побачили на останній стадії олімпійської кваліфікації. Грали проти команд, вищих за нас у ранзі. Нам не вистачало майстерності чинити гідний опір. Здебільшого все показувало, що зарано нам в еліту".

У серпні минулого року в олімпійській кваліфікації збірна України грала з трьома суперниками з Топ-дивізіону і всім розгромно поступилася. Франції "синьо-жовті" програли з рахунком – 2:7, Латвії – 1:5, Словенії – 2:6.

Як приклад, Христич наводить збірну Угорщини, яка минулого року перемогла в Дивізіоні 1А, а зараз непереконливо виглядає в матчах з топ-суперникамиі.

"Подивіться на Угорщину, яка зараз грає в еліті – 0:6, 1:6. Не впевнений, що ця команда там на своєму місці. Це, скоріше, наш суперник, нашого рівня", - сказав головний тренер збірної України.

У матчі Україна - Японія "синьо-жовтим" не вистачило однієї закинутої шайби (ФХУ)