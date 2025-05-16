"0:6, 1:6 – що нам там робити?". Христич про перспективи збірної України в хокейній еліті

Головний тренер національної команди з хокею Дмитро Христич переконаний, що "синьо-жовті" ще не готові виступати на чемпіонатах світу в Топ-дивізіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон".
Фахівець вважає підсумок чемпіонату світу в Дивізіоні 1А справедливим. Навіть попри те, що його підопічні втратили реальний шанс з першої ж спроби пробитися в еліту.
"Нічого нам там ще робити. З'їздити, подивитися? Ми в серпні 2024-го усе побачили на останній стадії олімпійської кваліфікації. Грали проти команд, вищих за нас у ранзі. Нам не вистачало майстерності чинити гідний опір. Здебільшого все показувало, що зарано нам в еліту".
У серпні минулого року в олімпійській кваліфікації збірна України грала з трьома суперниками з Топ-дивізіону і всім розгромно поступилася. Франції "синьо-жовті" програли з рахунком – 2:7, Латвії – 1:5, Словенії – 2:6.
Як приклад, Христич наводить збірну Угорщини, яка минулого року перемогла в Дивізіоні 1А, а зараз непереконливо виглядає в матчах з топ-суперникамиі.
"Подивіться на Угорщину, яка зараз грає в еліті – 0:6, 1:6. Не впевнений, що ця команда там на своєму місці. Це, скоріше, наш суперник, нашого рівня", - сказав головний тренер збірної України.
У матчі Україна - Японія "синьо-жовтим" не вистачило однієї закинутої шайби (ФХУ)
Наша національна команда залишилась в Дивізіоні 1А, де наступного року знову спробує пробитися в еліту: посісти одне з двох перших місць.
Де відбудеться турнір – наразі невідомо. Немає поки і повного списку команд-опонентів. Відомі лише три з п'яти збірні, з якими сперечатиметься Україна.
Це наші суперники по цьогорічному турніру – Японія та Польща. А також збірна Литви, яка виграла турнір у Дивізіоні 1В.
Ще дві команди стануть відомі після завершення групового раунду ЧС у Топ-дивізіоні, який з 9 до 25 травня проходить у Швеції та Данії. Це будуть найгірші команди в кожній з груп.
Зараз, після 4-х турів (з 7-ми), останні місця в групах займають команди Словенії та Норвегії.
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