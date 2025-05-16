Колишній український гравець НБА відновив кар'єру в екзотичному чемпіонаті
Досвідчений український центровий В'ячеслав Кравцов продовжить кар'єру в складі команди "Борнео Хорнбіллз" з чемпіонату Індонезії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Що відомо про трансфер
"Борнео", який зараз йде в чемпіонаті Індонезії на сьомому місці, стане першим клубом українського центрового в поточному сезоні.
Попереднім був "Аль-Курайн" з Кувейту, за який баскетболіст грав навесні 2024 року. Після цього Кравцов провів рік без активних виступів. Але зараз, в свої 37, вирішив відновити кар'єру. В Індонезії вітчизняний баскетболіст планує виступати до завершення сезону.
Хто такий В'ячеслав Кравцов
Гравець є вихованцем БК "Київ". Також на батьківщині захищав кольори "Донецька" та "Дніпра".
У 2009 році виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не зацікавив клуби асоціації. Згодом проявив себе в Літній лізі та перед сезоном-2012/13 підписав 3-мільйонний контракт із "Детройт Пістонз". Провів за мічиганців рік, а ще один заокеанський сезон відіграв у складі "Фінікса".
Після двох сезонів у НБА, виступав у Китаї, Росії, Іспанії, Туреччині, Японії та на Тайвані.
За збірну України Кравцов дебютував у 2006 році. У складі "синьо-жовтих" грав на Євробаскетах у 2011 та 2013 рр., а також на ЧС-2014. Перебував у таборі національної команди, але не потрапив у заявку на Євробаскет-2022.
В'ячеслав є рекордсменом національної команди за кількістю зіграних матчів, набраними очками та підбираннями.
Раніше "Лос-Анджелес Лейкерс" ухвалив рішення щодо майбутнього Олексія Леня.