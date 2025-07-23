“Зберігайте інформаційну тишу”: через удари РФ на Сумщині обмежили світло

В міністерстві пояснили, що сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго".

"Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження", - додали в Міненерго.

Повідомляється, що наразі енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста та області в найкоротші терміни.

Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів.

Звернення до споживачів "Сумиобленерго"

В компанії зазначили, що російська армія поновила енергетичний терор населення Сумської області, через, що зараз частина мешканців Сум та області все ще без електроенергії.

"Давайте будемо однією командою й не допомагатимемо ворогу дізнатися про стан мереж і етап відновлення розподілу електроенергії", - зазначили енергетики.

За їх словами це допоможе швидше зробити ремонти з мінімізацією повторної атаки.

Правил інформаційної гігієни в умовах енергетичного терору:

Не розповсюджуйте в соціальних мережах інформацію, фото та відео з наслідками ворожих обстрілів.

Не вказуйте в чатах соцмереж інформацію про те, що атака вдалася чи не вдалася ("у нас щойно поцілили в підстанцію", "а в нас - поруч" тощо).

Не пишіть у масових чатах про те, що світло вже є з зазначенням локації, де саме.

Не обмінюйтеся такими повідомленнями навіть у чатах вашого будинку чи ОСББ, робочих і шкільних групах тощо. Ворог може бути скрізь. Від цього залежить безпека і життя ваших близьких та рідних.

"На жаль, ворог знає енергосистему Сумщини та її потенціал. У РФ читають наші повідомлення, й можуть використати цю інформацію, щоб знову вдарити по тих об’єктах, які живлять ваше місто чи вулицю", - зазначили в "Сумиобленерго"