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"Сохраняйте информационную тишину": из-за ударов РФ в Сумской области ограничили свет

Фото: россияне ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 23 июля российские войска атаковали объект "Сумыоблэнерго", нанеся удар дронами-камикадзе. Часть потребителей в области осталась без электроснабжения.

В министерстве пояснили, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

"В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения", - добавили в Минэнерго.

Сообщается, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.

Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.

Обращение к потребителям "Сумыоблэнерго"

В компании отметили, что российская армия возобновила энергетический террор населения Сумской области, из-за чего сейчас часть жителей Сум и области все еще без электроэнергии.

"Давайте будем одной командой и не будем помогать врагу узнать о состоянии сетей и этапе восстановления распределения электроэнергии", - отметили энергетики.

По их словам это поможет быстрее сделать ремонты с минимизацией повторной атаки.

Правил информационной гигиены в условиях энергетического террора:

  • Не распространяйте в социальных сетях информацию, фото и видео с последствиями вражеских обстрелов.
  • Не указывайте в чатах соцсетей информацию о том, что атака удалась или не удалась ("у нас только что попали в подстанцию", "а у нас - рядом" и т.д.).
  • Не пишите в массовых чатах о том, что свет уже есть с указанием локации, где именно.
  • Не обменивайтесь такими сообщениями даже в чатах вашего дома или ОСМД, рабочих и школьных группах и тому подобное. Враг может быть везде. От этого зависит безопасность и жизнь ваших близких и родных.

"К сожалению, враг знает энергосистему Сумщины и ее потенциал. В РФ читают наши сообщения, и могут использовать эту информацию, чтобы снова ударить по тем объектам, которые питают ваш город или улицу", - отметили в "Сумыоблэнерго"

Заметим, что не только российские обстрелы, но и непогода усложняет работу электриков. Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.

Заметим, что ранее мы писали, что без электроэнергии также остались жители в Сумах.

В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключения света некоторые медучреждения работали на генераторах.

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