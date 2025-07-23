"Сохраняйте информационную тишину": из-за ударов РФ в Сумской области ограничили свет

В министерстве пояснили, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

"В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения", - добавили в Минэнерго.

Сообщается, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.

Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.

Обращение к потребителям "Сумыоблэнерго"

В компании отметили, что российская армия возобновила энергетический террор населения Сумской области, из-за чего сейчас часть жителей Сум и области все еще без электроэнергии.

"Давайте будем одной командой и не будем помогать врагу узнать о состоянии сетей и этапе восстановления распределения электроэнергии", - отметили энергетики.

По их словам это поможет быстрее сделать ремонты с минимизацией повторной атаки.

Правил информационной гигиены в условиях энергетического террора:

Не распространяйте в социальных сетях информацию, фото и видео с последствиями вражеских обстрелов.

Не указывайте в чатах соцсетей информацию о том, что атака удалась или не удалась ("у нас только что попали в подстанцию", "а у нас - рядом" и т.д.).

Не пишите в массовых чатах о том, что свет уже есть с указанием локации, где именно.

Не обменивайтесь такими сообщениями даже в чатах вашего дома или ОСМД, рабочих и школьных группах и тому подобное. Враг может быть везде. От этого зависит безопасность и жизнь ваших близких и родных.

"К сожалению, враг знает энергосистему Сумщины и ее потенциал. В РФ читают наши сообщения, и могут использовать эту информацию, чтобы снова ударить по тем объектам, которые питают ваш город или улицу", - отметили в "Сумыоблэнерго"