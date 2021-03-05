 YouTube собирается возобновить аккаунт Трампа

Доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2921 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.

Как писало РБК-Украина, бывший президент США Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "слишком скучным".

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.