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YouTube збирається відновити акаунт Трампа

Автор: Даша Харченко

Генеральний директор відеохостингу YouTube Сьюзан Войчицки повідомила, що збирається розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа. Доступ закрили через штурм Капітолію.

Про це повідомляє CNN.

Доступ до акаунту Трампа після штурму Капітолію 6 січня 2921 року закрили Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube і Twitch.

"Ми скасуємо рішення про припинення роботи каналу Дональда Трампа, коли визначимо, що ризик насильства знизився", - заявила Войчицки.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній президент США Дональд Трамп не планує повертатися в соціальну мережу Twitter, якщо це стане можливим. На його думку, Twitter став "дуже нудним".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

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Новини України YouTubeДональд Трамп
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