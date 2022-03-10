Если бы их было достаточно – вторжение прекратилось бы: Зеленский о санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкций против Российской Федерации сегодня недостаточно, чтобы она прекратила войну. В то же время он благодарен всем странам, которые ввели ограничения против агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для немецкого издания Die Zeit.

Президент убежден в том, что страны должны продолжить накладывать более жесткие санкции против России, чтобы агрессор прекратил свое давление. "Если бы санкций было достаточно, наступление уже прекратилось. Российские нефть и газ продолжают покупать. Западные компании по-прежнему остаются на российском рынке под разными предлогами. Да, санкции есть и мы благодарны за это. Но мы сталкиваемся с натиском, напоминающим худшее из Второй мировой войны. Поэтому санкции против России необходимо ужесточить", - заявил Зеленский.