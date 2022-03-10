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Якби їх було достатньо - вторгнення припинилося б: Зеленський про санкції проти Росії

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Четвер 10 березня 2022 22:39
Якби їх було достатньо - вторгнення припинилося б: Зеленський про санкції проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо, аби вона припинила війну. Водночас він вдячний усім країнам, які ввели обмеження проти агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для німецького видання Die Zeit.

Президент переконаний у тому, що країни повинні продовжити накладати більш жорсткі санкції проти Росії, аби агресор припинив свій тиск.

"Якби санкцій було достатньо, наступ уже припинився. Російські нафту та газ продовжують купувати. Західні компанії, як і раніше, залишаються на російському ринку під різними приводами. Так, санкції є і ми вдячні за це. Але ми стикаємося з натиском, що нагадує найгірше з Другої світової війни. Тому санкції проти Росії необхідно посилити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський закликає посилити санкції проти Росії, аби агресор сів за стіл переговорів.

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