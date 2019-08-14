Для ​визового режима с Россией нужен дополнительный ресурс, - МИД

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявил, что если Украина примет решение о введении визового режима с Российской Федерацией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, если введение визового режима с Россией будет нужен, МИД выполнит эту задачу.

"Если такая задача будет поставлена - мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - заявил Заяц.

При этом он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов и т.д.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся - нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - отметил Заяц.

Отметим, решение ввести визовый режим с РФ было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще в марте 2014 года, в самом начале российской агрессии. Тогда на этот шаг власти не решились.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести визовый режим с Российской Федерацией.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обычный визовый режим для граждан Российской Федерации работать не будет, и Украине следует ввести именно биометрический.