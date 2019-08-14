Для візового режиму з Росією потрібен додатковий ресурс, - МЗС

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць заявив, що якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, українським дипломатам потрібні додаткові ресурси для його реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо введення візового режиму з Росією буде потрібен, МЗС виконає це завдання.

"Якщо таке завдання буде поставлено - ми її виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Чинним ресурсом ми однозначно не впораємося", - заявив Заєць.

При цьому він зазначив, що загальна кількість персоналу п'яти дипломатичних установ України на території Росії не перевищує 80 осіб, включаючи обслуговуючий персонал, чергових комендантів і т. д.

"Класичними методами оформлення віз в іноземних закладах ми точно не впораємося - нам в рази треба буде збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах в Росії", - зазначив Заєць.

Відзначимо, рішення ввести візовий режим з РФ було прийнято Радою національної безпеки і оборони України ще у березні 2014 року, на самому початку російської агресії. Тоді на цей крок влада не зважилися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняв рішення ввести візовий режим з Російською Федерацією.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що звичайний візовий режим для громадян Російської Федерації працювати не буде, і Україні слід ввести саме біометричний.