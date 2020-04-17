ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

​​​​​​​В Житомире запретили посещать храмы на Пасху

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 09:18
​​​​​​​В Житомире запретили посещать храмы на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

​​​​​​​В городе будет организовано круглосуточное дежурство для соблюдения ограничений

Житомирский городской совет принял решение об ужесточении карантинных ограничений - ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников. Об этом сообщили в Житомирском горсовете.

Также в горсовет призвали священнослужителей обратиться к прихожанам с призывом оставаться дома и воспользоваться трансляцией богослужений.

"Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения", - говорится в сообщении.

Контроль над соблюдением ограничений будет осуществляться муниципальной инспекцией горсовета. В частности, будет обеспечено круглосуточное дежурство на территории города.

Также на период пасхальных праздников в городе остановят работу городского электротранспорта.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ужесточили карантинные меры накануне празднования Пасхи. В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

Также РБК-Украина писало, что во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Ляшко объяснил повторное закрытие рынков Закрытые города и богослужения онлайн: как Украина отметит Пасху на карантине
Новости Украины карантинПасхаЖитомирзапрет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь