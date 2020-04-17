​​​​​​​В Житомире запретили посещать храмы на Пасху

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

​​​​​​​В городе будет организовано круглосуточное дежурство для соблюдения ограничений

Житомирский городской совет принял решение об ужесточении карантинных ограничений - ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников. Об этом сообщили в Житомирском горсовете.

Также в горсовет призвали священнослужителей обратиться к прихожанам с призывом оставаться дома и воспользоваться трансляцией богослужений.

"Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения", - говорится в сообщении.

Контроль над соблюдением ограничений будет осуществляться муниципальной инспекцией горсовета. В частности, будет обеспечено круглосуточное дежурство на территории города.

Также на период пасхальных праздников в городе остановят работу городского электротранспорта.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ужесточили карантинные меры накануне празднования Пасхи. В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

Также РБК-Украина писало, что во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией коронавируса COVID-19.