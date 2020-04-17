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В Житомирі заборонили відвідувати храми на Великдень

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 09:18
В Житомирі заборонили відвідувати храми на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті буде організовано цілодобове чергування для дотримання обмежень

Житомирська міська рада ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень - ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят. Про це повідомили в Житомирській міськраді.

Також до міськради закликали священнослужителів звернутися до парафіян із закликом залишатися вдома і скористатися трансляцією богослужінь.

"Згідно з документом, заборонено відвідування територій храмів і культових споруд, участь у релігійних масових заходах на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в період 18-20 квітня 2020 року, крім священнослужителів, які проводять богослужіння", - йдеться в повідомленні.

Контроль над дотриманням обмежень буде здійснюватися муніципальною інспекцією міськради. Зокрема, буде забезпечено цілодобове чергування на території міста.

Також на період великодніх свят у місті зупинять роботу міського електротранспорту.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області посилили карантинні заходи напередодні святкування Великодня. Зокрема, було введено заборону на перебування громадян в громадських місцях з 13:00 суботи і до 6:00 вівторка.

Також РБК-Україна писало, що під час сходження Благодатного вогню в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі буде обмежену кількість учасників у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19.

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