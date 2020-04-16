ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумской области ужесточили карантин на пасхальные праздники

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 15:05
В Сумской области ужесточили карантин на пасхальные праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области запретили находиться в общественных местах на период праздников

В Сумской области ужесточили карантинные меры накануне празднования Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации.

В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

"Сегодня во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней", - сообщили в ОГА.

Как отметили в ОГА, такое решение было принято в связи с множественными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел разрабатывает меры по повышению эффективности карантина на Пасху.

Также РБК-Украина писало, что в Украине могут начать ослаблять карантин спустя неделю после Пасхи, если не будет новой вспышки коронавируса. При этом спустя 5-7 дней после пасхальных праздников в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом.

С начала карантина пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции Еще один монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за COVID-19
Новости Украины ПасхаСумская областькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь