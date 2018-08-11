"Укрзализныця" показала прибыль от сообщения с Россией

Трафик пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и РФ обеспечивается курсированием 8 пар поездов

За первую половину этого года «Укрзализныця» получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов к Российской Федерации и обратно. Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

В сообщении отмечается, что за первые 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина - Российская Федерация (РФ) перевезено 358,9 тыс пассажиров, что на 17,1 % меньше соответствующего показателя прошлого года. В прошлом году в этом направлении было перевезено 0,9 млн пассажиров.

"В 2017 году количество перевезенных пассажиров в сообщении Украина – Российская Федерация по сравнению с 2013 годом уменьшилась более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться", - подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что курсирование поезда №6/5 Киев – Москва принесло предприятию почти 63 млн гривен, а поезд №74/73 Львов - Москва принес свыше 38 млн гривен. Также с положительным финансовым результатом курсируют поезда Днепр – Москва, Харьков – Москва, Харьков – Санкт Петербург, Одесса – Москва, Николаев – Москва.

Также в Укрзализныци напомнили, что всего в графике пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и Российской Федерацией обеспечивается курсированием 8 пар поездов:

№ 6/5 Киев – Москва, с группой вагонов Чернигов – Москва;

№ 20/19 Харьков – Москва с группой вагонов Полтава – Москва;

№ 24/23 Одесса – Москва;

№ 54/144-53/143 Киев, Харьков – Санкт-Петербург с безпересадковими вагонами Днепр – Санкт-Петербург;

№ 56/55 Хмельницкий – Москва с группой вагонов Жмеринка – Москва;

№ 62/61 Николаев – Москва с группой вагонов " Херсон – Москва;

№ 74/73 Львов – Москва с группой вагонов Ковель – Москва;

№ 74/73 Кривой Рог – Москва с группой вагонов Днепр – Москва

"Сейчас проездные документы на поезда в сообщении Украина – Российская Федерация продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Кроме того, в Укрзализныци отреагировали на заявление Омеляна и подчеркнули, что в случае отмены пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией будут выполнять решение Министерства инфраструктуры Украины.