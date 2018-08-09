В "Укрзалізниці" прокоментували можливе скасування ж/д сполучення між Україною і РФ

УЗ буде виконувати рішення Мінінфраструктури

ПАТ "Укрзалізниця" у разі скасування пасажирського залізничного сполучення між Україною і Російською Федерацією (РФ) буде виконувати рішення Міністерства інфраструктури України. Про це пише "Центр транспортних стратегій".

Як зазначили в УЗ, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в транспортній сфері, є Мінінфраструктури.

"Враховуючи викладене вище, "Укрзалізниця" буде виконувати всі рішення, ухвалені на найвищому державному рівні", - відзначили в УЗ.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що за 7 місяців 2018 року в повідомленні Україна - Російська Федерація було перевезено 454 тисячі пасажирів, що на 89,1 тисяч пасажирів, або на 16,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також зазначається, що у графіку пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною і Російською Федерацією забезпечуються курсуванням 13 пар поїздів.

Разом з тим, як зазначає видання, в УЗ не змогли відповісти на питання, скільки у фінансовому плані може втратити УЗ від припинення пасажирських перевезень.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Російською Федерацією.

Так, відповідаючи на питання щодо того, чи не планується збільшення кількості поїздів за напрямком Львів-Москва, Омелян заявив про плани щодо закриття залізничного сполучення з РФ.

"Ми розглядаємо зараз закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав він.

Крім того, перший заступник представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов заявив, що разом із закриттям залізничного сполучення з Росією слід закрити і автобусне.

"Перше - це безпека наших громадян. Друге - це безпека території. Росія з початку 2014 року захоплювала наші території: в Криму і на Донбасі. У нас фактично стан війни з Росією. Повідомлення з агресором недоцільно і нічого хорошого від нього ми не чекаємо", - сказав Гданов.

Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Росією. А в інтерв'ю РБК-Україна Омелян заявляв, що авіасполучення з Російською Федерацією, яке на даний момент не здійснюється, буде відновлено тільки після повернення всіх українських територій, захоплених РФ.

Крім того, Омелян заявляв про плани України в судовому порядку стягнути штраф з авіакомпаній РФ, що здійснюють польоти в окупований Крим.