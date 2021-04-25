“Шахтер” в “сухую” проиграл “Александрии”

Игра проходила без преимущества какой-либо команды. Перелом в матче наметился в конце первого тайма после гола Дмитрия Гречишкина, забитого им в ворота “Шахтера” с пенальти. Повод для штрафного дал шахтерский ползащитник бразилец Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартинс), сыгравший рукой в штафной зоне.

С первых минут второго тайма “Александрия” активизировалась и через десять минут забила второй гол. На этот раз отличился нападающий Дмитрий Шастал.

“Шахтеру” удалось создать несколько острых моментов у ворот хозяев, но ни один из них не завершился результативным ударом по воротам соперника.