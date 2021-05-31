"Продали" на 20 млн гривен: во Львовской области СБУ разоблачила схему сбыта лесных участков

Оперативники спецслужбы установили, что местные коммерсанты разработали механизм противоправного завладения землями государственного лесосеменного центра, находящегося на территории Брюховицкого поселкового совета. Фигуранты подделали пакет документов почти на 2 гектара государственных земель, а также фальсифицировали решение сельсовета.

"Злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что одному из злоумышленников уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест, а двум другим участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.