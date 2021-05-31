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"Продали" на 20 млн гривен: во Львовской области СБУ разоблачила схему сбыта лесных участков

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда. Одним из организаторов механизма оказался местный госрегистратор.

Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местные коммерсанты разработали механизм противоправного завладения землями государственного лесосеменного центра, находящегося на территории Брюховицкого поселкового совета. Фигуранты подделали пакет документов почти на 2 гектара государственных земель, а также фальсифицировали решение сельсовета.

"Злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что одному из злоумышленников уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест, а двум другим участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.

Напомним, что СБУ в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) обнаружили склад с поддельным алкоголем.

Ранее стало известно, что в Николаеве правоохранители задержали должностных лиц "Укрзализныци", которые сливали из локомотивов по 100-150 тонн дизельного топлива, а после незаконно сбывали его.

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