В районе ООС обнаружили подпольный склад с поддельным алкоголем

В зоне проведения Операции объеденных сил (ООС) выявили склад с поддельным алкоголем . Его продавали жителям Харькова и области, а также покупателям через мобильные приложения.

Отмечается, что преступная группировка использовала в Донецкой области складские и торговые помещения для хранения и продажи контрфактного алкоголя. Реализация осуществлялась через розничную сеть в Харькове и области, а также через группу в мобильных приложениях. Доставка производилась с помощью грузовиков курьерской службы.

В ходе операции было изъято 1,3 тысяча литров поддельного алкоголя на сумму более 300 тысяч гривен.

Фото: склад поддельного алкоголя в ООС (facebook.com/pressjfo.news)