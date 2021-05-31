"Продали" на 20 млн гривень: у Львівській області СБУ викрила схему збуту лісових ділянок

У Львівській області Служба безпеки України заблокувала корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів механізму виявився місцевий держреєстратор.
Про це повідомляється в прес-службі СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм протиправного заволодіння землями державного лісонасіннєвого центру, що знаходиться на території Брюховицької селищної ради. Фігуранти підробили пакет документів на майже 2 гектари державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.
"Зловмисники оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організаторів правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.
Зазначається, що одному з зловмисників вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт, а двом іншим учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та низки інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.
Нагадаємо, що СБУ у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) виявили склад з підробленим алкоголем.
Раніше стало відомо, що у Миколаєві правоохоронці затримали посадовців "Укрзалізниці", котрі зливали з локомотивів по 100-150 тонн дизельного палива, а після незаконно збували його.