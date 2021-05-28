В Николаеве СБУ разоблачила чиновников "Укрзализныци" на масштабном хищении дизтоплива

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала чиновников "Укрзализныци", которые систематически сливали из локомотивов по 100-150 тонн дизельного топлива, а затем незаконно сбывали его.

"Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников "Укрзализныци". Они ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Ежемесячно дельцы наносили ущерб в 50 тысяч долларов. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что должностные лица, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм хищения горюче-смазочных материалов хозобщества, а дизтопливо сбывали через подконтрольные АЗС.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года. Правоохранители задержали семерых участников банды. Среди них три должностных лица "Укрзализныци" и четыре представителя криминальных кругов.