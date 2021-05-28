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В Николаеве СБУ разоблачила чиновников "Укрзализныци" на масштабном хищении дизтоплива

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Николаев, Пятница 28 мая 2021 16:16
В Николаеве СБУ разоблачила чиновников "Укрзализныци" на масштабном хищении дизтоплива Фото: СБУ разоблачила чиновников УЗ на хищении дизтоплива (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала чиновников "Укрзализныци", которые систематически сливали из локомотивов по 100-150 тонн дизельного топлива, а затем незаконно сбывали его.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников "Укрзализныци". Они ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. Ежемесячно дельцы наносили ущерб в 50 тысяч долларов. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что должностные лица, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм хищения горюче-смазочных материалов хозобщества, а дизтопливо сбывали через подконтрольные АЗС.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года. Правоохранители задержали семерых участников банды. Среди них три должностных лица "Укрзализныци" и четыре представителя криминальных кругов.

Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн гривен. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 и ст 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного вывоза из страны золотых ювелирных украшений скифского периода.

Ранее стало известно, что правоохранители в Полтавской области разоблачили "торговлю" должностями.

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