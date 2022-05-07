"Он красавчик". Лавров сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине, - Резников
Скандальные заявления главы МИД РФ Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на оказание военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время телемарафона.
“Благодаря таким усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России Израиль повернулся наконец-то в нашу сторону. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией”, - заявил министр.
Резников назвал Лаврова “красавчиком” из-за его скандальных высказываний отметив, что благодаря ему поставки оружия из Израиля - это уже почти решенный вопрос.
Напомним, что 1 мая во время интервью итальянскому каналу Rete4 министр иностранных дел РФ попытался объяснить необходимость "денацификации" Украины.
Он сравнил президента Владимира Зеленского с Гитлером, у которого, по мнению Лаврова, также были еврейские корни. Кроме того, глава МИД РФ обвинил в антисемитизме самих евреев.
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".
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