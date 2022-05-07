"Він красавчик". Лавров зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України, - Рєзніков

Скандальні заяви глави МЗС РФ Лаврова на адресу євреїв допомогли Ізраїлю наважитися на надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова під час телемарафону.