"Він красавчик". Лавров зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України, - Рєзніков
Скандальні заяви глави МЗС РФ Лаврова на адресу євреїв допомогли Ізраїлю наважитися на надання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Олексія Резнікова під час телемарафону.
“Завдяки таким зусиллям проукраїнськи налаштованого міністра закордонних справ Росії Ізраїль повернувся нарешті в наш бік. До цього ізраїльська влада тримала стійкий баланс у питанні війни: ні з Україною, ні з Росією”, - заявив міністр.
Рєзніков назвав Лаврова "красавчиком" через його скандальні висловлювання зазначивши, що завдяки йому постачання зброї з Ізраїлю - це вже майже вирішене питання.
Нагадаємо, що 1 травня під час інтерв'ю італійському каналу Rete4 міністр закордонних справ РФ спробував пояснити необхідність "денацифікації" України.
Він порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером, у якого, на думку Лаврова, також було єврейське коріння. Крім того, глава МЗС РФ звинуватив в антисемітизмі самих євреїв.
Після цього міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі та є грубою історичною помилкою".
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