“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем“, - сказал Данилов.

Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.

Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



Ну і традиційно не обійшлося без скандалів. Тому дивіться суперечку між Нестором Шуфричем та Русланом Кошулинським про українську ідентифікацію.



Ну і дивіться, як поліція використовує електрошокери в різних країнах світу.