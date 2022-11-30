​​​​​​​Названо найбільших платників податків під час війни

В Україні проаналізували компанії, які надають найбільшу підтримку економічному та військовому фронту, а також зміцнюють економічний і гуманітарний тил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг ДС .

Так, серед найбільших донорів бюджету - корпорація "АТБ", що управляє мережею магазинів-дискаунтерів, оператор мобільного зв'язку "Київстар", а також холдинг "Метінвест" і український бізнес міжнародного гіганта "Філіп Морріс".

Кожна з цих компаній перерахувала в український бюджет податків на десятки мільярдів гривень.

Податковий внесок підприємств групи компаній "АТБ" до державного бюджету перевищує 15,4 млрд грн. Крім цього, розмір гуманітарної допомоги від компанії упродовж війни перевищив 200 млн грн.

"Київстар" поповнив державний бюджет майже на 8,8 млрд грн, перерахував Україні 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури та розвиток кібербезпеки, надав безоплатні послуги абонентам у найважчі моменти випробувань війною загалом на понад 574 млн грн, а масштаби гуманітарних проектів для ЗСУ, лікарень, людей похилого віку та постраждалих від війни сягають 130 млн грн.

"Метінвест", попри зупинку підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Кривому Розі, також зберігає статус одного з найбільших платників податків країни – майже 18 млрд грн податків і зборів. Допомога холдингу армії перевищує суму 1,4 млрд грн, а загальний пакет підтримки для ЗСУ та гуманітарних проєктів для українців уже становить 2,1 млрд грн.

Як зазначають автори публікації про найбільших платників податків і найбільш стійкі українські компанії, їхня роль критично важлива для країни: саме податкові надходження забезпечують приблизно половину фінансових потреб держави, у тому числі на забезпечення армії.