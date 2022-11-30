​​​Названы крупнейшие налогоплательщики во время войны

В Украине проанализировали компании, оказывающие наибольшую поддержку экономическому и военному фронту, а также укрепляющие экономический и гуманитарный тыл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг ДС .

Среди крупнейших доноров бюджета - корпорация "АТБ", управляющая сетью магазинов-дискаунтеров, оператор мобильной связи "Киевстар", а также холдинг "Метинвест" и украинский бизнес международного гиганта "Филипп Моррис".

Каждая из этих компаний перечислила в украинский бюджет налогов десятки миллиардов гривен.

Налоговый взнос предприятий группы компаний "АТБ" в государственный бюджет превышает 15,4 млрд. грн. Кроме этого, размер гуманитарной помощи от компании в течение войны превысил 200 млн. грн.

"Киевстар" пополнил государственный бюджет почти на 8,8 млрд грн, перечислил Украине 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры и развитие кибербезопасности, предоставил бесплатные услуги абонентам в самые тяжелые моменты испытаний войной в общей сложности более 574 млн грн, а масштабы гуманитарных проектов для ВСУ, больниц, стариков и пострадавших от войны достигают 130 млн грн.

Метинвест, несмотря на остановку предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Кривом Роге, также сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков страны - почти 18 млрд грн налогов и сборов. Помощь холдинга армии превышает сумму 1,4 млрд. грн., а общий пакет поддержки для ВСУ и гуманитарных проектов для украинцев уже составляет 2,1 млрд грн.

Как отмечают авторы публикации о крупнейших налогоплательщиках и наиболее устойчивых украинских компаниях, их роль критически важна для страны: именно налоговые поступления обеспечивают примерно половину финансовых потребностей государства, в том числе на обеспечение армии.