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“Назад дороги немає”: розвідка Швеції спрогнозувала майбутнє РФ після Путіна

15:14 30.06.2026 Вт
2 хв
Головна проблема Росії навіть не в главі Кремля
aimg Юлія Капітонова
“Назад дороги немає”: розвідка Швеції спрогнозувала майбутнє РФ після Путіна Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Надії на те, що політика Росії різко зміниться після падіння режиму Володимира Путіна, марні. Корінь зла не лише в диктаторі.

З таким попередженням виступив очільник військової розвідки Швеції Томас Нільссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння - ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло", - наголосив глава шведської розвідки.

Томас Нільссон також зауважив, що економіка РФ стикається з дуже серйозними проблемами. Однак оточення Путіна робить все можливе, щоб приховати правду від населення.

Фактично росіяни навіть не здогадуються про реальні масштаби кризи, в яку занурюються через війну проти України.

Хоча ситуація в країні-агресорці стрімко погіршується, ознак краху режиму Путіна досі немає. Одна з причин - Кремль встиг вчасно знищити потужну політичну опозицію.

"Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в річище політичної альтернативи", - зазначив Томас Нільссон.

Однак є ще одна масштабна проблема. Річ у тім, що саме населення РФ не прагне змін. Чимало людей у країні-агресорці не лише поділяють імперські амбіції Путіна, а будуть їх підтримувати навіть після його краху.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Москві знову лякають росіян атаками з боку НАТО та України.

Також стало відомо, що Путін обрав новий "дедлайн" для захоплення Донбасу. Однак Володимир Зеленський зауважив, що це не остаточна вимога диктатора.

Окрім того, в Литві відреагували на чутки про можливе вторгнення Росії найближчим часом.

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