“Чорні Яструби” у небі Покровська: архівні кадри спецоперації ГУР

Спецпризначенці "Чорні яструби" у листопаді 2025 року провели операцію на Покровському напрямку. Їхня злагоджена робота з авіапідтримкою та FPV-розвідкою зупинила ворога та зміцнила оборону міста.

“Ми змогли виграти дорогоцінний час, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли підійти до міста на посилення. Після цього всі перестали казати, що місто взято”, - сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов підкресливши стратегічне значення операції.

Важливу роль у бойовій місії відіграли аеророзвідники та FPV-майстри, які ефективно виявляли та знищували російських загарбників.

Раніше на Покровському напрямку спостерігалася загострена ситуація, і контроль над ключовими позиціями був критично важливий для оборони міста.

Попередні епізоди бойових дій, коли противник намагався прорвати оборону, підкреслили необхідність таких операцій високого ризику, що дозволяють вигравати стратегічний час та підтримувати ініціативу ЗСУ.