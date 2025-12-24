ua en ru
Війна в Україні

“Чорні Яструби” у небі Покровська: архівні кадри спецоперації ГУР

Україна, Середа 24 грудня 2025 19:05
“Чорні Яструби” у небі Покровська: архівні кадри спецоперації ГУР Фото: ГУР провели спецоперацію у Покровську (GettyI mages)
Автор: Сергій Козачук

Спецпризначенці "Чорні яструби" у листопаді 2025 року провели операцію на Покровському напрямку. Їхня злагоджена робота з авіапідтримкою та FPV-розвідкою зупинила ворога та зміцнила оборону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Ми змогли виграти дорогоцінний час, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли підійти до міста на посилення. Після цього всі перестали казати, що місто взято”, - сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов підкресливши стратегічне значення операції.

Важливу роль у бойовій місії відіграли аеророзвідники та FPV-майстри, які ефективно виявляли та знищували російських загарбників.

Раніше на Покровському напрямку спостерігалася загострена ситуація, і контроль над ключовими позиціями був критично важливий для оборони міста.

Попередні епізоди бойових дій, коли противник намагався прорвати оборону, підкреслили необхідність таких операцій високого ризику, що дозволяють вигравати стратегічний час та підтримувати ініціативу ЗСУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти збільшили тиск на Мирноград після того, як їм не вдалося захопити Покровськ. Натомість українські військові успішно зміцнили оборонні позиції.

Нагадаємо, 20 грудня аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград опинився у "сірій зоні", тобто інформація про контроль над містом потребувала уточнення.

Водночас в оперативному командуванні "Схід" запевняли, що українські війська тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста.

Раніше командування повідомляло про появу нової логістики у Покровську та Мирнограді, проте ситуація залишалася складною.

Покровський напрямок протягом останніх місяців залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Ворог продовжує намагання захопити Покровськ, але застряг у міських боях і нині змінює тактику.

Донбас ГУР
Новини
Аналітика
