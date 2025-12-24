"Черные Ястребы" в небе Покровска: архивные кадры спецоперации ГУР
Спецназовцы "Черные ястребы" в ноябре 2025 года провели операцию на Покровском направлении. Их слаженная работа с авиаподдержкой и FPV-разведкой остановила врага и укрепила оборону города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Мы смогли выиграть драгоценное время, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли подойти к городу на усиление. После этого все перестали говорить, что город взят", - сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подчеркнув стратегическое значение операции.
Важную роль в боевой миссии сыграли аэроразведчики и FPV-мастера, которые эффективно выявляли и уничтожали российских захватчиков.
Ранее на Покровском направлении наблюдалась обостренная ситуация, и контроль над ключевыми позициями был критически важен для обороны города.
Предыдущие эпизоды боевых действий, когда противник пытался прорвать оборону, подчеркнули необходимость таких операций высокого риска, позволяющих выигрывать стратегическое время и поддерживать инициативу ВСУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты увеличили давление на Мирноград после того, как им не удалось захватить Покровск. Зато украинские военные успешно укрепили оборонительные позиции.
Напомним, 20 декабря аналитики DeepState сообщали, что Мирноград оказался в "серой зоне", то есть информация о контроле над городом требовала уточнения.
В то же время в оперативном командовании "Восток" уверяли, что украинские войска держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.
Ранее командование сообщало о появлении новой логистики в Покровске и Мирнограде, однако ситуация оставалась сложной.
Покровское направление в течение последних месяцев остается одним из самых горячих на всей линии фронта. Враг продолжает попытки захватить Покровск, но застрял в городских боях и сейчас меняет тактику.