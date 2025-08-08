“Честь і слава!”: Буданов звернувся до зв’язківців у їх професійне свято

Які свята ще відзначають 8 серпня

Зауважимо, що 8 серпня українці вшановують день пам'яті святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, святителя Мирона, єпископа Критського, а також мучеників Єлевтерія і Леоніда.

Крім того, сьогодні день альпінізму та всесвітній день кішок.

