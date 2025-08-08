"Честь и слава!": Буданов обратился к связистам в их профессиональный праздник

Какие праздники еще отмечают 8 августа

Заметим, что 8 августа украинцы чтят день памяти святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, святителя Мирона, епископа Критского, а также мучеников Елевтерия и Леонида.

Кроме того, сегодня день альпинизма и всемирный день кошек.

РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказывало, какие есть праздники 8 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.