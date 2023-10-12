Буданов сказав, скільки ще може тривати війна в Україні

За його словами, економічного ресурсу Росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки - до 2026-го максимум.

"Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька", - сказав Буданов.

Інша справа, за словами керівника ГУР, "чи готова РФ іти до верхньої межі, до останнього".

"По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", - додав Буданов.

Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге - неправильно з точки зору пам'яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.

На якому етапі війна в Україні

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі в Україні відбувається ще не останній етап війни, а лише її середина.

"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.