Буданов сказал, сколько еще может продолжаться война в Украине

По его словам, экономического ресурса России хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.

"То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", - сказал Буданов.

Другое дело, по словам руководителя ГУР, "готова ли РФ идти до верхнего предела, до последнего".

"По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", - добавил Буданов.

Он также отметил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас защищает нашу страну.

На каком этапе война в Украине

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас в Украине происходит еще не последний этап войны, а только ее середина.

"Может прозвучать немного цинично, но я смотрю на войну математически. Я смотрю на плацдармы, количество войск, возможности и соотношение сил и средств. И, мне кажется, самая тяжелая часть войны еще впереди. Это еще не самая тяжелая часть. Мы находимся где-то посередине в лучшем случае", - объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки завершения войны в Украине также зависят от скорости снабжения систем ПВО и их количества.